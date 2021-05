Sottocosto Expert: sconti su giochi PS4, PS4 e Nintendo Switch

Da Expert torna il sottocosto, fino al 2 giugno tantissimi prodotti sono in vendita a prezzi scontati, tra questi troviamo anche giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, console e giochi per Nintendo Switch in offerta.

Sfogliando il nuovo volantino sottocosto Expert troviamo Nintendo Switch Lite (nei colori giallo, corallo, turchese e grigio) in offerta, in sconto anche giochi per le console Sony come The Last of Us Parte 2, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted The Nathan Drake Collection, The Last of Us, Demon's Souls, Uncharted L'Eredità Perduta, Gran Turismo Sport, Ghost of Tsushima, Sackboy Una Grande Avventura e Marvel's Iron Man VR per PlayStation VR. E ancora sconti su FIFA 21, Ratchet & Clank, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Dreams, Days Gone, God of War e Uncharted 4 Fine di un Ladro.

Anche Ring Fit Adventure per Nintendo Switch è in vendita a prezzo scontato, per visualizzare i prezzi aggiornati vi basterà andare sul sito di Expert, selezionare il prodotto di vostro interesse e successivamente il punto vendita a voi più vicino per controllare la disponibilità dei titoli e il costo in promozione. Le offerte sottocosto sono valide solo fino al 2 giugno e salvo esaurimento delle scorte disponibili nei singoli negozi della catena.