Sottocosto Expert: nuovi sconti e offerte su videogiochi e accessori

Torna il Sottocosto Expert con una selezione di videogiochi e accessori in vendita a prezzo scontato fino al 13 ottobre e nuove offerte arriveranno a partire dal 17 ottobre. Vediamo insieme quali sono le promozioni più interessanti da non perdere.

Tra i prodotti Sottocosto troviamo il PC Notebook Gaming Acer Nitro 5, la Sedia Gaming Nacon CH-350 e FIFA 22 per tutte le piattaforme: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e la Legacy Edition per Nintendo Switch. E ancora, PC Gaming desktop e notebook delle migliori marche, monitor e cuffie, vi basterà sfogliare il volantino Sottocosto Expert per una panoramica completa sui prodotti in offerta.

Per vedere i prezzi dovrete selezionare l'articolo di vostro interesse e successivamente il punto vendita a voi più vicino per visualizzare il costo in offerta e la disponibilità, potendo inoltre optare per il ritiro in negozio o la spedizione a domicilio, a seconda delle vostre esigenze.

Le offerte Sottocosto Expert dureranno fino al 13 ottobre, la catena promette inoltre una nuova infornata di promozioni valide dal 17 ottobre. Oltre a prodotti gaming e accessori in offerta troviamo anche televisori, smartphone e tablet, grandi elettrodomestici come frigoriferi e piccoli elettrodomestici come i ferri da stiro e articoli per rendere più semplice la vita in cucina.