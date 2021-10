Sottocosto Mediaworld: le nuove offerte giochi e PC Gaming per il trentesimo anniversario

Continuano i festeggiamenti per il trentesimo anniversario di Mediaworld, la catena ha lanciato il nuovo volantino sottocosto di ottobre con interessanti offerte anche per quanto riguarda la categoria PC Gaming e Videogiochi.

Iniziamo con Nintendo Switch a 269 euro e continuiamo con il monitor curvo MSI Optix G24C4 a 179 euro, tra le novità del volantino si segnalano Far Cry 6 a 69.99 euro e Metroid Dread per Nintendo Switch a 59.99 euro, inoltre è disponibile da oggi anche Nintendo Switch OLED al prezzo di listino di 349,99 euro.

Taglio di prezzo anche per la sedia gaming HP Omen by Citadel in vendita a 249 euro invece di 349 euro, in sconto anche il notebook da gaming MSI PULSE GL76 11UEK-029IT proposto a 1.599 euro invece di 1.899 euro. Le offete di Mediaworld andranno avanti fino al 17 ottobre e sono previste ulteriori promozioni nei prossimi giorni, sul sito trovate la lista completa degli sconti Mediaworld per il trentesimo anniversario, con promo dedicate in particolare a monitor, PC da gaming desktop e portatili, accessori e altri prodotti per l'intrattenimento.

Da Mediaworld trovate anche offerte su televisori, smartphone, mobilità sostenibile, elettrodomestici e tantissimi altri prodotti, gli sconti per i 30 anni della catena proseguiranno per tutto il mese di ottobre.