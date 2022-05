Sottocosto Mediaworld: PC Gaming e Nintendo Switch in sconto nel volantino

Da Mediaworld torna il Sottocosto, online e nei negozi fino al 15 maggio, su una selezione di prodotti per l'intrattenimento domestico, tra questi troviamo anche PC Gaming, accessori e focus su Nintendo Switch.

Tra le offerte PC Gaming di Mediaworld troviamo MSI INFINITE S3 11TC-075IT a 1.399 euro, MSI KATANA GF66 12UE-040IT, 15,6'', I7-12700H, 16GB, 512GB, Nero a 1.499 euro, LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IHU6, 15,6'', I5-11300H, 8GB, 512GB, Nero a 849.99 euro e ACER ASPIRE 7 A715-42G-R2AH notebook gaming, 15.6'', Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti, 16GB, 512GB a 999,99 euro.

La selezione di sconti include poi anche vari accessori come HP Sedia Gaming OMEN BY HP CITADEL a 269.00 euro, THRUSTMASTER T150 FORCE FEEDBACK simulatore di guida nero/blu a 184.99 euro e le cuffie LOGITECH G332 STEREO HEADSET a 29,99 euro. Il monitor MSI OPTIX G273 costa 199.99 euro mentre ACER NITRO QG241YBII è in offerta a 129,99 euro.

Sconti anche su Nintendo Switch con Nintendo Switch Modello 2019 a 269 euro, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Party Superstars e Mario Kart 8 Deluxe a 49.99 euro l'uno. Le offerte del Sottocosto Mediaworld sono valide fino al 15 maggio online e nei negozi, solo fino ad esaurimento delle scorte in base alla disponibilità dei singoli punti vendita.