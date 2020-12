Sottocosto Mediaworld: sconti su Switch Lite, Fifa 21 e DualShock

Nell'ambito del Sottocosto di Mediaworld lanciato nella giornata di oggi, la catena di distribuzione permette di portare a casa a prezzo ridotto vari accessori per console, oltre che alcuni giochi.

Nintendo Switch Lite, nelle colorazioni turchese, grigio, corallo e giallo è disponibile al prezzo di 189,99 Euro, per un risparmio di 30 Euro rispetto ai 219,99 Euro di listino, con ritiro in negozio gratuito e consegna a casa a pagamento garantita entro Natale, quindi in tempo per riceverla sotto l'albero.

Tra i giochi troviamo Fifa 21 per PlayStation 4 a 39,99 Euro, 30 Euro in meno rispetto al prezzo di lancio di 69,99 Euro, con lo stesso sconto proposto anche sulla variante per Xbox One che chiaramente può essere aggiornata gratuitamente ad Xbox Series X. Il calcistico di Electronic Arts di recente si è anche aggiornato a PS5 con un aggiornamento che include la versione next-gen. Sempre in ambito Fifa, il Sottocosto di Mediaworld propone anche la Legacy Edition di Fifa 21 per Nintendo Switch a 39,99 Euro.

Infine, troviamo a 39,99 Euro il DualShock di Sony per PS4 nella colorazioni black, magma red, midnight blue e white.