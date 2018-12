Sottocosto di Natale Unieuro: sconti su Switch, PS4 e Xbox One S nel nuovo volantino

E' online il volantino di Natale Unieuro con tanti prodotti sottocosto in vendita online e nei negozi fino al 24 dicembre. Vediamo le offerte della categoria videogiochi e console, tra cui troviamo Nintendo Switch, Xbox One S e PS4 Slim.

Tra le offerte del volantino troviamo FIFA 19 per PS4 + DualShock 4 in bundle a 99.99 euro, GTA V a 19.99 euro, Marvel's Spider-Man a 39.99 euro, Nintendo Switch (Joy-Con Grigi o Joy-Con Blu/Rosso Neon) a 269 euro, Xbox One S 1TB con due controller a 229 euro, PS4 Slim 500 GB a 199 euro, Battlefield V, Shadof of the Tomb Raider e Assassin's Creed Odyssey a 39.99 euro, The Sims 4 a 29.99 euro e tante altre promozioni che potete visualizzare sul sito di Unieuro.

Le offerte del sottocosto Unieuro per Natale sono attive fino al 24 dicembre salvo esaurimento scorte, i prezzi indicati sono validi salvo errori ed eventuali modifiche non comunicate.