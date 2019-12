Sottocosto Unieuro di Natale: offerte PS4 PRO e Death Stranding

Unieuro lancia le offerte sottocosto di Natale 2019 con tanti sconti attivi fino al 26 dicembre solamente online. Tra i prodotti della categoria videogiochi e console troviamo due articoli di notevole interesse, ovvero PlayStation 4 PRO e Death Stranding.

Il gioco di Hideo Kojima è in vendita a 39.99 euro anzichè 74.99 euro, scontato del 46% sul prezzo di listino. Altrettanto interessante lo sconto applicato a PlayStation 4 PRO: PS4 PRO 1 Terabyte Gamma + Voucher Fortnite 2019 (valore 31 euro) costa invece 279 euro anzichè 409.99 euro, con uno sconto del 31% sul prezzo di listino.

Le offerte del sottocosto Unieuro per Natale 2019 sono valide solamente online fino al 26 dicembre, avete tempo dunque di raccogliere le mance natalizie per i vostri acquisti. In corso anche le offerte Natalissimi Unieuro con tanti prodotti tech in sconto tra cui smartphone, TV 4K e 8K, monitor, tablet, pc gaming, navigatori GPS, smart speaker, piccoli e grandi elettrodomestici.

Una bella occasione per fare (o farsi) i regali di Natale risparmiando, non manca molto alla festa più attesa dell'anno ed è tempo di iniziare a pensare ai doni da mettere sotto l'albero.