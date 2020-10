Sottocosto Unieuro: le nuove offerte di ottobre su console e videogiochi

Unieuro presenta le nuove offerte sottocosto valide fino al 18 ottobre su una selezione di prodotti, tra cui numerosi articoli della categoria videogiochi e console, vediamo insieme le promozioni attive online e nei negozi.

Iniziamo segnalando Nintendo Switch (Joy-Con Grigi) in abbinata con Ring Fit Adventure a 359 euro, degna di nota anche l'offerta su Nintendo Switch Lite (nei colori giallo, turchese o grigio) venduto a 249 euro in bundle con un gioco a scelta tra Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing New Horizons. Infine, FIFA 21 è in vendita al prezzo scontato di 64.99 euro nelle versioni dirette a PS4 e Xbox One.

Tutte le offerte sono valide online e nei negozi Unieuro in tutta Italia, in base alle disponibilità dei singoli punti vendita a livello nazionale, vi consigliamo quindi di recarvi nel negozio a voi più vicino per verificare personalmente la disponibilità dei prodotti.

Per restare aggiornati sulle migliori promozioni ricordatevi di seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a volantini in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor e tanti altri prodotti di informatica e tecnologia.