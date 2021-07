Sottocosto Unieuro: nuovo volantino online e in negozio, offerte su console e giochi

Unieuro lancia il volantino sottocosto con tante offerte valide online e nei negozi fino al primo agosto. Tra i tanti prodotti in promozione troviamo anche videogiochi, console e accessori, ecco una selezione di offerte da tenere sotto osservazioni.

Dando uno sguardo approfondito al volantino sottocosto Unieuro troviamo Nintendo Switch a 289.99 euro (versione standard, senza giochi inclusi), Animal Crossing New Horizons e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Monster Hunter Rise a 49.99 euro e Super Mario 3D All-Stars (include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Odyssey) a 39.99 euro. Una bella occasione per fare scorta di giochi Nintendo Switch per le vacanze a prezzi contenuti.

E ancora, volante Logitech G29 Driving Force Racing a 199.99 euro (compatibile con PlayStation 4 e PS3), la sedia gaming Momodesign MD-GC006-KW a 149.99 euro (disponibile nei colori rosso/nero e bianco/nero), il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 a 799.90 euro e il portatile da gaming Acer Nitro 5 AN515-45-R0YQ a 1.990 euro.

Queste sono solo alcune delle nuove promozioni targate Unieuro, online trovate una vasta selezione di prodotti Sottocosto e nei negozi potrebbero essere disponibili anche altre promozioni a livello locale non segnalate sul web. Il sottocosto Unieuro è valido fino al primo agosto compreso.