Sottoprezzo Unieuro: The Last Of Us 2 e Death Stranding a meno di 20 euro!

Fino al 24 ottobre sono attive le nuove offerte Sottocosto Unieuro, sono però in corso anche gli sconti Sottocosto con tantissimi videogiochi per PlayStation in promozione a prezzo speciale.

Tra i tanti prodotti in offerta troviamo anche i migliori videogiochi per PS4 e PS5: The Last of Us Parte 2 costa 19.99 euro (il prezzo più basso di sempre per l'esclusiva Naughty Dog), stesso prezzo per Death Stranding Standard Edition per PS4 mentre Ghost of Tsushima costa 34,99 euro.

A queste offerte si aggiungono poi le promozioni Sottocosto Unieuro con FIFA 22 per PS4 a 59.99 euro, FIFA 22 per PS5 a 69.99 euro, Hades per PlayStation 5 a 27.99 euro, NBA 2K22 a 69.99 euro, Assassin's Creed Origins a 14.99 euro, The Sims 4 a 29.99 euro, F1 2020 a 19.99 euro e The Crew 2 a 9.99 euro.

Tutte le offerte di Unieuro sono valide fino al 24 ottobre compreso online e nei negozi a seconda della disponibilità dei singoli punti vendita. In store troverete anche altre promo magari attive solo a livello locale e per questo non segnalate sul sito, il consiglio quindi è quello di recarvi nel negozio a voi più vicino per scoprire tutti gli sconti e le offerte in corso da Unieuro.