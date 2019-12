Mai sottovalutare Magikarp: è stato usato per battere il boss di Pokémon Spada e Scudo

Magikarp viene spesso additato come uno dei pokémon più scarsi, e internet è pieno di meme sulla sua abilità Splash, troppo spesso inefficace. Forse anche per questo uno YouTuber ha deciso di far prendere al bistrattato pesce la sua rivincita, facendogli sconfiggere nientemeno che il boss finale di Pokémon Spada e Scudo.

Per riuscirci ha portato, appunto, il suo Magikarp a livello 100, facendogli imparare un assortimento di mosse che alla fine si è rivelato utile per battere Leon, senza utilizzare i più "banali" Charizard e Mr. Rime.

La battaglia è stata ripresa in un video di 15 minuti, che trovate in cima alla news, e mostra le mosse utilizzate per riuscire nell'impresa. Ve lo diciamo da subito, principalmente c'è voluta fortuna, dato che spesso Leon ha sbagliato l'attacco non riuscendo a colpire Magikarp, ma diversi tentativi andati a male, alla fine, grazie alla mossa Hydro Pump, il potente boss si è dovuto arrendere.

Chissà se adesso il giocatore farà evolvere Magikarp in Gyarados come "ringraziamento", o se preferirà tenerlo nella sua forma attuale per ricordo.

Il video è la dimostrazione di come, allenandosi con costanza, si possa riuscire in tutto... beh, perlomeno in Pokémon Spada e Scudo. E voi? Proverete nell'impresa di sfidare il boss finale con un underdog come Magikarp?

Pokémon Spada e Scudo ha sfiorato il Perfect Score su Famitsu. Noi vi abbiamo detto la nostra, nella recensione di Pokémon Spada e Scudo.