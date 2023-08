Soul Calibur: un cosplay italiano di Taki combatte per la Soul Edge

Mentre la lotta per il titolo di re dei picchiaduro su console di attuale generazione si è già accesa con il debutto di Street Fighter 6 e con quello imminente di Mortal Kombat 1 e Tekken 8, a questa competizione mancherà un grosso contendente. Parliamo di un'altra saga leggendaria sviluppata da Bandai Namco, quella di Soul Calibur.

Bandai Namco è alle prese con Tekken 8 e almeno per il momento la serie di picchiaduro all'arma bianca è fuori dai giochi. A inizio anno si parlava di una possibile remaster di Soul Calibur, ma nei mesi si sono perse le tracce di questi rumor.

L'ultima apparizione della saga risale al 2018 con l'uscita di Soul Calibur 6, un capitolo che finalmente riportava il franchise ai suoi antichi fasti. Le origini del picchiaduro risalgono infatti al 1996, con il primo episodio intitolato Soul Blade.

Sebbene della serie non si abbiano più novità, il calore dei fan è rimasto immutato. È la cosplayer italiana Freyafrey a celebrare Soul Calibur con una fantastica interpretazione portata all'evento Il Volta. In questo cosplay di Taki da Soul Calibur torniamo al fianco della kunoichi armata di due spade, Rekkimaru e Mekkimaru, attraverso le quali sfodera rapide combo letali per gli avversari.