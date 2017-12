Dopo i numerosi rumor e le voci di corridoio,è stato finalmente annunciato ufficialmente nel corso della cerimonia dei. Il nuovo episodio della storica serie picchiaduro sarà lanciato nel 2018 su PC, Playstation 4 e Xbox One.

In apertura di notizia potete osservare il trailer di annuncio del gioco che ci offre la possibilità di dare una prima occhiata ad alcuni dei combattenti e degli stage che caratterizzeranno il sesto capitolo della saga. Al momento non sono state condivise informazioni più dettagliate, restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Bandai Namco. Cosa ne pensate di questo primo sguardo a SoulCalibur VI?