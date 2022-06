Soul Hackers 2: annunciata la Collector's Edition, i preorder aprono presto

Atlus ha annunciato la Collector's Edition di Soul Hackers 2 per il mercato Occidentale, disponibile esclusivamente su Shop Atlus con preordini aperti dal tardo pomeriggio del 10 giugno. Ma cosa include questa edizione speciale da collezione?

Soul Hackers 2 Collector's Edition sarà in preordine al prezzo di 199.99 dollari, il pacchetto include una statuina di AI-Ho alta circa tre pollici, custodia Steelbook in metallo da collezione, un mini peluche, un set di spille, colonna sonora su chiavetta USB, un portachiavi, cartoline e il gioco completo, il tutto racchiuso in una speciale confezione premium di alta qualità.

Soul Hackers 2 esce il 26 agosto in Occidente (il 25 agosto in Giappone) su PS5, PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, al momento non sappiamo se la Collector's Edition giungerà ufficialmente anche in Europa o se verrà distribuita solamente negli Stati Uniti, Atlus ha confermato che la tiratura sarà limitata e probabilmente la collector's andrà esaurita già in preordine.

Confermato l'upgrade gratis per Soul Hackers 2 da PS4 a PS5 e lo stesso vale ovviamente su Xbox grazie allo Smart Delivery, da segnalare come in Giappone la versione Xbox verrà pubblicata esclusivamente in formato digitale mentre in Occidente uscirà anche in formato fisico per le piattaforme Xbox One e Xbox Series X.