Soul Hackers 2 arriva in Xbox Game Pass? Un leaker ne è sicuro

Sta per cominciare una settimana molto ricca per gli abbonati a Xbox Game Pass, i quali potranno dare il benvenuto a quattro nuovi giochi, tra i quali spicca la novità Atomic Heart. E dopo? Non è ancora chiaro costa sta preparando Microsoft per il futuro, ma secondo un leaker tra i giochi in arrivo figurerebbe anche Soul Hackers 2.

Secondo eXtas1s, leaker spagnolo che in passato ha attirato la nostra attenzione anticipando il gioco di Hideo Kojima e Xbox, la data di lancio di Redfall e la presenza di Xbox al Super Bowl, tra i futuri giochi in arrivo in Xbox Game Pass ci sarebbe anche Soul Hackers 2. Il leaker non ha svelato informazioni in merito alla data di lancio, ma ha assicurato che il debutto dovrebbe verificarsi "presto". L'annuncio della prossima ondata di videogiochi per Game Pass dovrebbe avvenire intorno al 21 febbraio (quando, con Atomic Heart, si esaurirà la lista delle novità già annunciate), dunque non dovremo attendere molto per scoprire se c'ha beccato o meno.

Soul Hackers 2, JRPG sci-fi di Atlus e SEGA, rappresenterebbe senz'altro una grande aggiunta al catalogo di Game Pass su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, che ha già visto diversi titoli della serie Persona affacciarsi al suo interno. Spin-off del franchise Shin Megami Tensei, Soul Hackers 2 narra la storia di Ringo, un'agente di Aion che deve salvare l'umanità dall'apocalisse muovendosi sotto le luci al neon di un Giappone cyberpunk. Il sistema di combattimento a turni - il rodato "Press Turn System" - è mutuato dai più recenti episodi di Persona e Shin Megami Tensei ma è in grado di appagare anche i veterani delle due saghe grazie alla presenza di meccaniche peculiari. Se volete saperne di più in attesa di scoprire se e quando arriverà in Game Pass, leggete la nostra recensione di Soul Hackers 2.