Soul Hackers 2 in arrivo: la salvezza del mondo è nelle mani dell'IA in un nuovo trailer

Dopo aver presentato un trailer per festeggiare l'arrivo di Persona 5 Royal su nuove piattaforme, il team di Atlus offre ulteriori aggiornamenti su Soul Hackers 2.

Il JRPG è infatti ormai prossimo al debutto su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e la software house ha deciso di offrire maggiori dettagli su quella che sarà la trama del gioco. Con un trailer inedito - che trovate in apertura a questa news -, Atlus propone una panoramica dell'avventura che attende gli appassionati in Soul Hackers 2.

In un futuro distopico, l'umanità si trova sull'orlo del collasso, a causa dell'approssimarsi di una misteriosa calamità. Quest'ultima è stata tuttavia predetta da una potente IA, che agendo nell'ombra vigila sulla sopravvivenza del genere umano. In una metropoli illuminata da luci al neon, l'Intelligenza Artificiale decide di intervenire, generando due agenti virtuali da inviare in missione: Figue e Ringo. Supportati da un team di peculiari alleati, questi ultimi dovranno riuscire a evitare l'irreparabile. Lungo la strada, attendono evocazioni di demoni e potenziamenti, per un nuovo RPG a marchio Atlus.



Lo spin-off della serie di Shin Megami Tensei, lo ricordiamo, sarà disponibile a partire dal prossimo 26 agosto 2022. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla prova di Soul Hackers 2 firmata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.