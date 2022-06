Soul Hackers 2, Atlus svela i requisiti PC: lo spin-off di Shin Megami Tensei si avvicina

Dopo essersi presentato al grande pubblico in un nuovo video gameplay di Souls Hackers 2, il prossimo JRPG di casa Atlus si prepara al suo atteso debutto estivo.

In attesa di scoprire se Persona 5 Royal arriverà su Nintendo Switch, è infatti tempo di alzare il sipario sui requisiti hardware previsti per la versione PC di Soul Hackers 2. Nell'aggiornare la pagina Steam dedicata al gioco, il team di sviluppo ha infatti pubblicato ogni dettaglio in merito. Di seguito, vi riportiamo le ultime informazioni ufficiali:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-3470 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTS 450 da 1 GB o AMD Radeon HD 5770 da 1 GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 22 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-8600 o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 da 2 GB o AMD Radeon HD 7870 da 2 GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 22 GB di spazio disponibile

Con questa configurazione, Soul Hackers 2 sarà caratterizzato da una, con Render Scale all'80%.Con questa configurazione, Soul Hackers 2 avrà una risoluzione a, con Render Scale al 100%.

In chiusura, ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 26 agosto 2022. Oltre che ovviamente su PC (via Steam), il titolo Atlus approderà anche su console, con debutto cross-generazionale atteso su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.