Soul Hackers 2 si avvicina al Perfect Score su Famitsu, bene anche Earth Defense Force 6

Come da tradizione il mercoledì mattina arrivano i leak del nuovo numero di Famitsu a cura del "solito" Ryokutya2089, che ci presenta questa settimana le recensioni ed i voti del numero 1759 in edicola dal 18 agosto.

Da segnalare l'ottima accoglienza riservata a Soul Hacker 2 di Atlus che si avvicina al Perfect Score con un punteggio di 9/9/10/10 per un totale di 38/40, a soli due punti quindi dall'agognato 40/40 di Famitsu. Voti elevatissimi per Soul Hackers 2, titolo che si candida a diventare uno dei giochi più caldi delle prossime settimane in Giappone.

Disco Elysium The Final Cut (PS5, PS4, Switch) – 8/9/7/8 [32/40]

Earth Defense Force 6 (PS5, PS4) – 8/8/8/10 [34/40]

Idol Manager (PS5, PS4, Switch) – 8/7/7/7 [29/40]

Soul Hackers 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 9/9/10/10 [38/40]

Sword and Fairy Together Forever (PS5, PS4) – 8/8/7/7 [30/40]

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge (PS4, Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Da segnalare anche il buon 34/40 ottenuto da Earth Defense Force 6 con tre 8 e un dieci tondo tondo. Disco Elysium The Final Cut si porta a casa un voto di 32/40 mentre leggermente meno brillanti sono i voti di Idol Manager, Sword and Fairy Together Forever e Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge.