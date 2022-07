Soul Hackers 2 combatte in video: il nuovo gameplay del JRPG Atlus mostra le Succube

Sopravvissuti agli attacchi della Turbo-Granny di Soul Hackers 2, i protagonisti del JRPG di Atlus tornano a combattere in un nuovo video gameplay incentrato, questa volta, sulle sfide da fronteggiare contro le temibili Succube.

In maniera non troppo dissimile dalle entità demoniache narrate nelle leggende dell'Antica Roma (per poi abbracciare il folklore di tante altre culture), anche le Succube di Soul Hackers 2 sfrutteranno la seduzione come una potente arma per colpire i nemici e indurre nei singoli membri della squadra tutta una serie di malus e status alterati che, nel gioco, aggiungeranno un pizzico di imprevedibilità a ogni battaglia.

Pur essendo completamente in lingua giapponese, la nuova clip confezionata da Atlus ci permette comunque di apprezzare il lavoro svolto nella costruzione di un'esperienza di gioco che, a giudicare da quanto mostratoci fino ad oggi, promette di essere immediata e profonda al tempo stesso.

Chi vorrà scontrarsi con le Succube di Soul Hackers 2 si prepari a dovere ammirando l'ultimo video gameplay, perché il lancio in Europa dello spinoff di Megami Tensei è previsto per l'ormai non troppo lontano 26 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve li foste persi, qui trovate i Requisiti PC di Soul Hackers 2.