Soul Hackers 2: combattimenti, demoni e nuovi personaggi in azione

Atlus ha diffuso un nuovo trailer di Soul Hackers 2, il nuovo titolo della serie Devil Summoner nata come spin-off di Megami Tensei. Oltre a darci un ulteriore assaggio delle meccaniche ludiche alla base dell'atteso JRPG, il filmato introduce anche alcuni nuovi personaggi.

- Agente della Phantom Society e leader del "Progetto C", è una figura completamente avvolta nel mistero. In pochissimi hanno visto il suo vero volto, ben nascosto dalla maschera che indossa. Zenon - Un demone artificiale creato da Iron Mask. Agisce seguendo le direttive del suo padrone, dando sfoggio delle sue grandi abilità in combattimento.

- Un demone artificiale creato da Iron Mask. Agisce seguendo le direttive del suo padrone, dando sfoggio delle sue grandi abilità in combattimento. Ichiro Onda - Un genio dell'informatica e possessore del Red Covenant. Finisce tuttavia vittima dei piani di Iron Mask.

Soul Hackers 2 è atteso su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One il prossimo 26 agosto in occidente, un giorno dopo il debutto in Giappone. Come già fatto con Shin Megami Tensei V, Atlus diffonderà costantemente nuovi video a cadenza giornaliera per il conto alla rovescia di Soul Hackers 2 fino al giorno del debutto. Se volete approfondire le vostre conoscenze sul gioco, gli sviluppatori hanno già diffuso in precedenza diversi dettagli su trama e gameplay di Soul Hackers 2, che offre la possibilità di evocare mostri e creare fusioni tra i demoni in nostro possesso.