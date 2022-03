Soul Hackers 2, parte il conto alla rovescia: upgrade gratis su PS, only digital su Xbox

Dopo aver confermato i primi dettagli su trama e gameplay di Soul Hackers 2, il team di Atlus fa partire ufficialmente il conto alla rovescia per l'esordio del nuovo JRPG.

Esattamente come accaduto per il lancio di Shin Megami Tensei V, la software house ha infatti deciso di scandire il periodo che ci separa dal Day One con una serie di video pubblicati a cadenza giornaliera. Questi filmati presenteranno ciascuno un demone parte del bestiario di Soul Hackers 2. Ad aprire le danze ci ha pensato l'onnipresente Jack Frost, tra le creature veterane dell'immaginario di Persona, Shin Megami Tensei e Soul Hackers. Potete trovare il filmato dedicato al piccolo demone della neve direttamente in apertura a questa news.



Contestualmente, Atlus ha confermato la previsione di un upgrade gratuito dalla versione PlayStation 4 alla versione PlayStation 5 di Soul Hackers 2. Anche i dati di salvataggio potranno essere liberamente trasferiti tra le due console Sony. Nessuna precisazione in merito è stata invece offerta per Xbox One e Xbox Series X|S. In merito agli hardware Microsoft, è stato però precisato che la distribuzione di Soul Hackers 2 è prevista esclusivamente in versione digitale, almeno per quanto riguarda il Giappone. Non è chiaro se invece il JRPG arriverà in Europa anche in versione retail per le console verdecrociate.