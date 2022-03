Soul Hackers 2, tra demoni e intrighi: la trama del JRPG raccontata da Atlus

In un dedalo di intrighi e strane organizzazioni segrete, la trama di Soul Hackers 2 promette di essere particolarmente intrigata, per un nuovo JRPG sviluppato dagli autori delle serie Persona e Shin Megami Tensei.

Dopo aver offerto alcuni primi indizi sulle identità dei personaggi principali di Soul Hackers 2, la software house giapponese ha deciso di fare maggiore chiarezza sulla sceneggiatura che attende gli appassionati nel titolo.

Apprendiamo così che al cuore della storia narrata nel JRPG, troveremo una serie di misteriose entità, note come Covenant. Descritti come potenti esseri in grado di insediarsi nelle anime, questi ultimi hanno impresso per secoli la propria impronta sulla storia del genere umano. Uomini e donne che ospitano i Covenant sviluppano infatti abilità straordinarie, che hanno consentito loro di raggiungere risultati incredibili per lo sviluppo della nostra specie.



Sulle tracce di queste strane entità, vi è la Phantom Society, un'organizzazione convinta che i Covenant esistenti siano solamente cinque e che, riunendoli, sia possibile evocare un non meglio specificato "grande essere". Guidato da "Iron Mask", uomo il cui volto è coperto da una maschera, il gruppo è disposto a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi. Ad opporsi alla Phantom Society, troviamo però Yatagarasu, un'ulteriore organizzazione, incaricata di occuparsi della "sicurezza spirituale" del Giappone.



Nello scontro tra queste due realtà, si ritrova coinvolta anche una potente IA, che nell'ombra ha accresciuto le proprie capacità, sino ad autoassegnarsi la responsabilità di proteggere gli esseri umani. Convinta che le azioni della Phantom Society possano portare all'apocalisse, Aion genera due emissari, incaricati di proteggere due persone chiave per la sopravvivenza del mondo. Le due IA, Apple e Fig, tuttavia, falliranno nel loro compito: con i loro protetti uccisi, si alleeranno agli agenti della Yatagarasu per procedere nella loro missione.



Cosa ve ne pare di queste premesse?