Soul Hackers 2: importanti novità con la Patch Day One del JRPG di Atlus

In coincidenza del lancio in Giappone di Soul Hackers 2, Atlus provede ad aggiornare il JRPG con una Patch Day One che non si limita a smussare gli angoli vivi del codice ma che, al contrario, risulta essere davvero importante ai fini del gameplay.

L'Update che porta l'avventura ruolistica alla versione 1.01 introduce infatti delle importanti migliorie alla gestione della telecamera, una criticità emersa a più riprese nelle analisi che hanno accompagnato le anteprime e le recensioni della stampa di settore.

Una volta installato l'aggiornamento, i giocatori possono accedere a numerose opzioni aggiuntive per impostare l'inquadratura e tarare la telecamera in funzione delle proprie necessità e del contesto. Attraverso il menù Opzioni e Configurazioni, i giocatori hanno così l'opportunità di modificare la posizione della telecamera scegliendo tra ben 11 soluzioni diverse, ciascuna pensata per garantire la massima fruizione dell'esperienza di gioco e la "leggibilità" delle azioni che avvengono a schermo, sia nelle fasi di combattimento che nell'esplorazione degli scenari.

L'Update 1.01 di Soul Hackers 2 dovrebbe essere lanciato in Occidente in coincidenza dell'arrivo di Soul Hackers 2 sui mercati europei e nordamericani, previsto per il 26 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sulle pagine di Everyeye.it trovate già la nostra recensione di Soul Hackers 2 a firma di Antonello "Kirito" Bello, con tutte le analisi e le considerazioni esaustive sul gameplay, sul comparto tecnico e artistico, sulla storia e sui contenuti dell'ultimo JRPG targato Atlus.