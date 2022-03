Soul Hackers 2, incetta di immagini per il JRPG Atlus: tra anime perse e mostri

Il mese di febbraio ha portato con sé l'annuncio ufficiale del sequel di Soul Hackers, con la diffusione del primo trailer di Soul Hackers 2 da parte di Atlus.

Sull'onda del successo di Persona 5, prima, e di Shin Megami Tensei V, dopo, la software house giapponese ha infatti deciso di rispolverare anche questa IP dormiente, per la gioia degli appassionati del genere. In attesa di tornare a vedere Soul Hackers 2 in azione in un video gameplay, la community può avere un primo assaggio delle atmosfere della produzione grazie ad un nuova ondata di screenshot editi da Atlus.



Disponibili direttamente in calce a questa news, le immagini in questione ci presentano alcuni dei personaggi principali che andranno a comporre il nostro party all'interno dell'avventura nipponica. Tra mostri e scene di combattimento, gli screenshot di Soul Hackers 2 permettono di farsi una prima idea di quella che sarà l'estetica della produzione.

In chiusura, ricordiamo che Soul Hackers 2 arriverà anche in Italia nel corso della prossima estate. Contestualmente al reveal del JRPG, Atlus e SEGA hanno infatti confermato l'arrivo del titolo anche sul mercato occidentale, in simultanea con il Sol Levante. In tutto il mondo, dunque, Soul Hackers 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 25 agosto 2022, con esordio atteso su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.