Soul Hackers 2: anche la cover PS5 nelle nuove immagini pubblicate da Atlus

Atlus ha resto quest'oggi disponibili in Giappone i pre-order di Soul Hackers 2, il nuovo capitolo della serie JRPG recentemente annunciato dagli autori di Persona e Shin Megami Tensei. Contestualmente, la sussidiaria di SEGA è tornata a mostrare il titolo con una nuova galleria di immagini.

I nuovi screenshot, a cui potete dare uno sguardo in calce alla notizia, ci consentono di osservare diversi aspetti del gioco, partendo dalle scene di dialogo, passando per le battaglie fino ad arrivare alle situazioni di ristoro tra i vari personaggi dell'avventura. Sono inoltre incluse le cover di Soul Hackers 2 per PlayStation 5 e PlayStation 4.

Prodotto e diretto da Eiji Ishida e Mitsuru Hirata, Soul Hackers 2 ci porterà in "una guerra tra evocatori di diavoli, e spetterà a Ringo e alla sua squadra decifrare il destino e salvare il mondo dall'apocalisse. Entra in questa nuovissima storia per prevenire la distruzione del mondo".

Lasciandovi alla visione delle immagini, vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 26 agosto in Europa. Il titolo farà seguito al capostipite della serie pubblicato in Giappone alla fine degli anni '90 su SEGA Saturn e PlayStation, e giunto in seguito su Nintendo 3DS con un remake nel 2012.