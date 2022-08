Soul Hackers 2: il JRPG di Atlus si mostra nel nuovo trailer doppiato in inglese

Man mano che ci avviciniamo alla sua data d'esordio, ecco che Soul Hackers 2 torna a mostrarsi con un nuovo trailer incentrato sui comprimari del nuovo JRPG curato da Atlus e facente parte della più estesa serie di Megami Tensei.

Il filmato, che come di consueto potete visionare in cima alla notizia, è doppiato in lingua inglese a differenza delle precedenti occasioni e approfondisce il background narrativo di Arrow, Saizo e Milady, ovvero gli alleati della protagonista principale Ringo. Le storie di questi personaggi sono segnate dai tradimenti di cui sono caduti vittime e dagli oscuri piani dell'antagonista principale Iron Mask, al capo del misterioso progetto "C".

"Tra il bagliore delle luci al neon, il progresso tecnologico ha sacrificato gli umani sull'altare del commercio. Nell'ombra, si prepara una guerra tra la Yatagarasu e la Cerchia Fantasma, con Evocatori di demoni che brandiscono i poteri ultraterreni dei "demoni". Nel mare segreto dei dati dell'umanità, una mente collettiva digitale sviluppa una coscienza: Aion. Osservando l'umanità da lontano, Aion prevede un disastro apocalittico e crea due agenti per scongiurarlo: Ringo e Figue. Insieme, devono indagare e prevenire l'effetto a catena che porterà alla fine del mondo".

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà pubblicato il 26 agosto su PC, PS5, PS4, Xbox One e PS4. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo spin-off di Megami Tensei, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Soul Hackers 2.