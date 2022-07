Soul Hackers 2: il mondo di gioco del JRPG Atlus nel nuovo video gameplay

Dopo aver discusso di New Game Plus e difficoltà di Soul Hackers 2, Atlus ci reimmerge nelle atmosfere dello spin-off di Shin Megami Tensei per illustrarci i pericoli che dovremo affrontare esplorando le ambientazioni del loro nuovo JRPG.

Il filmato confezionato dalla software house giapponese ci aiuta così a tracciare i contorni del perimetro ludico e narrativo di quest'opera che promette di offrire un'esperienza di gioco immediata e profonda al tempo stesso.

Particolarmente interessanti sono i passaggi del video in cui il team Atlus spiega che gli utenti, nei panni degli agenti Ringo e Figue, dovranno fronteggiare la minaccia rappresentata dalla tecnologia che ha oramai raggiunto l'autocoscienza preconizzando la fine del mondo. Le creature che dovremo affrontare proverranno dal folklore delle culture asiatiche e delle civiltà occidentali, come rimarcato dalla stessa Atlus nei giorni scorsi con il video gameplay della Succube di Soul Hackers 2.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il nuovo JRPG di Atlus legato indirettamente alla proprietà intellettuale di Shin Megami Tensei è previsto al lancio in Europa per il 26 agosto su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.