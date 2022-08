Soul Hackers 2: in preordine ora su Amazon per PS4, PS5, Xbox One e Series X

Soul Hackers 2 è il prossimo videogioco di ruolo in arrivo sviluppato e pubblicato da Atlus. È il sequel di Devil Summoner: Soul Hackers (1997) e il quinto capitolo della serie Devil Summoner, fa parte del più ampio franchise Megami Tensei. L'uscita in tutto il mondo è prevista per il 26 agosto 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Tra il bagliore delle luci al neon, il progresso tecnologico ha sacrificato gli umani sull'altare del commercio. Nell'ombra, si prepara una guerra tra la Yatagarasu e la Cerchia Fantasma, con Evocatori di demoni che brandiscono i poteri ultraterreni dei "demoni". Nel mare segreto dei dati dell'umanità, una mente collettiva digitale sviluppa una coscienza: Aion. Osservando l'umanità da lontano, Aion prevede un disastro apocalittico e crea due agenti per scongiurarlo: Ringo e Figue. Insieme, queste agenti di Aion devono indagare e prevenire l'effetto a catena che porterà alla fine del mondo.

Esplora un GdR sovrannaturale, con evocatori alla moda e pericoli oscuri sotto le luci al neon di un Giappone cyberpunk, colleziona demoni e sblocca le fusioni per creare nuovi e potenti alleati, usando le loro abilità letali per incredibili assalti al nemico, rinforza il tuo legame con i compagni e immergiti nelle loro anime, rivivendo le loro ultime avventure e scoprendo la verità delle loro storie e della tua.