Soul Hackers 2 è realtà: il trailer del JRPG Atlus annuncia la data di uscita

Dopo lo straordinario successo riscosso da Persona 5, il ritorno di quest'ultimo come Persona 5: Royal e il recente successo di Shin Megami Tensei V, il team di Atlus ha deciso di riportare in vita una IP dimenticat da tempo.

Anticipato da una serie di misteriosi teaser, è stato infine annunciato ufficialmente Soul Hackers 2. Il nuovo JRPG di Atlus è stato svelato con una diretta streaming dedicata, nel corso della quale un breve spettacolo live action si è concluso con la proiezione del titolo del gioco. Contestualmente, il team giapponese ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Soul Hackers 2, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Nel presentare i primi dettagli sulle atmosfere della produzione, Atlus ha deciso di sorprendere il pubblico con il reveal della data di uscita del gioco. Soul Hackers 2 arriverà il prossimo 25 agosto 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Come potete verificare dalle immagini presenti in calce a questa news, il team di sviluppo ha presentato anche il bonus preordine di Soul Hackers 2, che includerà alcuni costumi a tema Persona 5. Infine, è stata svelata anche la Collector Edition del JRPG, esclusiva per la versione PS4 e PS5 del titolo.



Siete felici di questo nuovo annuncio a marchio Atlus?