Soul Hackers 2, alla scoperta di trama e gameplay: apocalissi, IA e resurrezioni

Dopo aver dato uno sguardo ad una ricco ondata di nuove immagini di Soul Hackers 2, i giocatori possono ora scoprire anche inediti dettagli su trama e gameplay del titolo.

Atlus ha infatti diffuso una prima sinossi del JRPG, che, apprendiamo, sarà ambientato in un futuro non troppo lontano, all'incirca nella metà del XXI secolo. In uno scenario che pare trarre parziale ispirazione dall'immaginario cyberpunk e sci-fi, un gruppo di reietti della società, noto come Devil Summoners, agisce nell'ombra per proteggere gli esseri umani dalla minaccia di demoni estremamente potenti e pericolosi.

Aggirandosi tra i distretti di una metropoli labirintica, noti come Reami, questi combattenti sono in grado di evocare mostri e sfruttarli in combattimento, allo scopo di abbatterne altri. Il tutto avviene grazie a speciali dispositivi, noti come COMPs. Tra le altre cose, questi oggetti consentono anche di realizzare vere e proprie fusioni tra demoni, come già visto ad esempio in Persona 5.



All'interno di questo quadro, ben presto i Devil Summoners si ritroveranno a interagire con Aion, una avanzatissima IA che ha autonomamente iniziato a vigilare sulla sicurezza della civiltà umana. Dopo aver appreso di una imminente apocalissi, quest'ultima ha generato due proprie manifestazioni: Figue e Ringo, protagonista di Soul Hackers 2. Incaricati di proteggere due personalità chiave per la salvezza del genere umano, gli agenti di Aion scopriranno in realtà che i loro obiettivi sono già stati assassinati. Utilizzando l'abilità "Soul Hack", Ringo riuscirà però a riportare in vita l'anima di uno dei due: ha così inizio una corsa contro il tempo per scoprire cosa si cela dietro alla minaccia di apocalissi e per evitare la fine del mondo.



In chiusura, ricordiamo che Soul Hackers 2 arriverà in Europa nell'estate 2022.