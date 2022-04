Soul Hackers 2: un nuovo trailer ci presenta il buffo Black Frost

Il team di sviluppo di Soul Hackers 2 continua a tenere la community aggiornata sul progetto grazie ad una serie di trailer incentrati sulle creature che si potranno incontrare nel gioco, il quale vi ricordiamo non è altro che il nuovo JRPG in lavorazione presso gli stessi creatori di serie di successo del calibro di Persona e Shin Megami Tensei.

Per chi non lo sapesse, il brand è nato proprio come spin-off di Megami Tensei e, a distanza di ben 25 anni dal debutto su SEGA Saturn del primo capitolo, i fan della serie potranno tornare ad affrontare orde di demoni. Ed è proprio ad una delle mostruose creature che si opporranno ai protagonisti che è dedicato l'ultimo filmato di Soul Hackers 2, caricato sul canale YouTube ufficiale di Atlus giusto qualche ora fa. Il trailer in questione ci presenta ufficialmente il demone chiamato Black Frost, il quale non è affatto una nuova conoscenza per i fan di lunga data di Shin Megami Tensei. Si tratta infatti di una creatura già apparsa in Shin Megami Tensei V e il cui aspetto è particolarmente buffo. La sua espressione e il suo volto ricordano infatti quelli di Boo, il tenero ed iconico fantasmino di Super Mario.

Vi ricordiamo che Soul Hackers 2 raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 26 agosto 2022 (l'uscita orientale avverrà invece il 25 agosto, un giorno prima) sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che ulle nostre pagine potete trovare numerosi dettagli sulla trama di Soul Hackers 2, raccontati direttamente da Atlus.