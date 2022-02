Soul Hackers 2 uscirà anche in Europa ad agosto, è ufficiale

Questa mattina Atlus ha annunciato Soul Hackers 2, il distributore europeo dei giochi Atlus ha confermato con una nota stampa che il gioco arriverà anche nel nostro paese durante il prossimo mese di agosto.

"In una guerra tra evocatori di diavoli, spetta a Ringo e alla sua squadra decifrare il destino e salvare il mondo dall'apocalisse. Entra in questa nuovissima storia per prevenire la distruzione del mondo."

Soul Hackers 2 esce il 26 agosto 2022 su PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco è prodotto e diretto da Eiji Ishida e Mitsuru Hirata, la musica è composta da Monaca, il design dei personaggi è a cura di Shirow Miwa, Production Manager è invec Shinjiro Takata.

Per l'occasione è stato pubblicato anche il trailer di annuncio in lingua inglese e sono disponibili i primi due screenshot, purtroppo in bassa risoluzione. Il primo Soul Hackers è stato pubblicato in Giappone alla fine degli anni '90 su SEGA Saturn e PlayStation per poi arrivare su Nintendo 3DS con un remake nel 2012. Nel momento in cui scriviamo la divisione Occidentale di Atlus non ha annunciato eventuali Limited Edition e bonus preorder mentre una Collector's Edition è stata confermata per il mercato giapponese.