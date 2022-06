Soul Hackers 2: l'inquietante Turbo-Granny combatte nel nuovo video gameplay

Dopo aver illustrato bonus e DLC di Soul Hackers 2, Atlus confeziona un nuovo video gameplay che conferma la presenza nel JRPG di Turbo-Granny, un raro demone yokai apparso solo in Persona 2 Eternal Punishment.

Di ritorno dall'avventura ruolistica lanciata su PS1 nel 2000 in Giappone e Nord America (e dal porting PSP del 2012), Turbo-Granny è un'entità demoniaca che si manifesta sul piano dimensionale degli umani assumendo le fattezze di una donna molto anziana, con schiena ricurva e lunghi capelli bianchi che coprono parzialmente un volto deforme solcato da un ghigno inquietante.

La nuova sequenza ingame propostaci da Atlus ci offre così un piccolo assaggio del sistema di combattimento elaborato dagli sviluppatori nipponici per fare la felicità degli appassionati di JRPG. Il video, nella fattispecie, illustra l'approccio da adottare in battaglia per avere la meglio sulle Turbo-Granny, degli yokai in grado di disorientare i giocatori sferrando colpi veloci e rapidi contrattacchi.

A questo punto non ci resta che lasciarvi all'ultimo trailer propostoci da Atlus, non prima però di ricordarvi che l'atteso spinoff di Megami Tensei Soul Hackers 2 verrà lanciato in Europa il 26 agosto su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata.