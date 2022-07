Soul Hackers 2, nuovo video per il JRPG Atlus: New Game +, Difficoltà e molto altro

Dopo aver presentato le Succube di Soul Hackers 2, il tema di Atlus offre un ulteriore aggiornamento su quelle che saranno le caratteristiche del nuovo JRPG.

Grazie al ricco filmato che trovate in apertura a questa news, la software house giapponese ha infatti alzato il sipario su diverse caratteristiche dell'avventura digitale. Apprendiamo così che in Soul Hackers 2 saranno presenti le tradizionali Safe Room, all'interno delle quali i giocatori potranno prepararsi alla missione successiva. Qui sarà possibile consumare circa trenta pietanze differenti, in grado di modificare statistiche o potenziare specifiche abilità. Qui, i giocatori saranno inoltre liberi di interagire con i propri compagni di party.

Spazio anche ai negozi, con il Negozio di Delamancha che propone medicamenti in grado di curare o scatenare buff per i personaggi del JRPG. Nel regno immateriale, sarà invece presente il Negozio di Yoyojo, dove sarà possibile mettere le mani su preziosi manufatti magici e accrescere il proprio potere.

Inoltre, è stato confermato che Soul Hackers 2 includerà la possibilità di effettuare una nuova run grazie al New Game Plus. Prima di intraprendere una seconda avventura, ogni giocatore potrà selezionare alcuni specifici elementi che saranno conservati nella nuova partita, durante la quale sarà possibile avere accesso a nuovi eventi personali o fronteggiare nemici più potenti. Si segnala infine la decisione di Atlus di includere diversi livelli di difficoltà, con i giocatori di Soul Hackers 2 che potranno scegliere tra modalità di gioco Facile, Normale e Difficile. Una modalità Molto Difficile sarà pubblicata in fase post lancio e resa disponibile in maniera gratuita.

Come già confermato da Atlus, Soul Hackers 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 26 agosto 2022, anche in Europa. Il mondo degli spin-off di Shin Megami Tensei si prepara dunque ad espandersi.