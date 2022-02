Soul Hackers: Atlus lancia un nuovo conto alla rovescia, annuncio in arrivo?

Atlus Japan ha lanciato un nuovo misterioso conto alla rovescia tramite il sito web soul-hackers.jp, insieme alla pagina (che al momento contiene solo il countdown) è stato aperto anche un profilo Twitter che presenta alcuni messaggi piuttosto criptici.

Il conto alla rovescia scadrà il 21 febbraio alle 12:00 (ora italiana), il dominio del sito farebbe pensare ad un possibile annuncio legato a Devil Summoner Soul Hackers, titolo uscito nel 1997 su SEGA Saturn e PlayStation e nel 2012 su Nintendo 3DS con un remake.

A questo punto possiamo aspettarci una possibile riedizione HD del gioco per PC e piattaforme di attuale generazione, anche se si tratta solamente di una ipotesi e non è escluso che il reveal possa riguardare tutt'altro, anche se il dominio come detto farebbe pensar proprio al ritorno (in una forma ancora non ben definita) di Devil Summoner Soul Hackers.

Atlus ha dieci giochi in fase di sviluppo tra questi anche nuovi episodi di Persona e l'atteso Project Re:Fantasy, l'ultimo progetto pubblicato dalla compagnia è Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch uscito lo scorso mese di novembre mentre il prossimo sarà la riedizione di Persona 4 Arena Ultimax, nel frattempo non mancheranno nuovi annunci, restiamo in attesa di saperne di più sui piani di Atlus per il prossimo futuro.