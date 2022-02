Soul Hackers, immagini e strani teaser: il gioco Atlus è un'esclusiva PS4, PS5?

Prosegue il misterioso conto alla rovescia proposto da Atlus e apparentemente legato al possibile ritorno in scena dell'IP di Soul Hackers, spin-off della serie Shin Megami Tensei.

Il sito teaser aperto dalla compagnia giapponese, e denominato appunto "Soul Hackers", al momento sta offrendo al pubblico alcuni bizzarri spunti di riflessione. A intervalli piuttosto ampi, il portale sta infatti trasmettendo sequenze video che vedono alternarsi immagini in bassa risoluzione. Queste ultime, che vi riportiamo in calce a questa news, paiono raffigurare una città giapponese e due personaggi: una giovane ferita all'addome e una seconda figura che trasporta un oggetto simile ad un annaffiatoio, il tutto con un'estetica in stile anime.



E mentre tra le opzioni più probabili continua a figurare un titolo legato a Devil Summoners: Soul Hackers, spin-off della serie Shin Megami Tensei, uno degli screenshot teaser fa emergere l'ipotesi di un annuncio legato all'ecosistema Sony. L'immagine raffigurante una scalinata (che potete visionare in calce alla news) presenta infatti - in basso a destra - un prompt per il tasto "R1". Circostanza che fa immediatamente pensare al DualShock di PlayStation 4 o al DualSense di PlayStation 5.

L'unico modo per saperne di più è attendere pazientemente il reveal del misterioso progetto Atlus, in programma - lo ricordiamo - per la giornata di lunedì 21 febbraio 2022, alle ore 12:00 del fuso orario italiano.