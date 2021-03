Soul Reaver rimosso da Steam: 'importanti update': il gioco di Legacy of Kain si aggiorna!

L'esperienza proposta dall'indimenticabile Legacy of Kain: Soul Reaver attanaglia ancora con nostalgia i giocatori che negli Anni Novanta ebbero modo di vestire i panni di Raziel.

Ora, un evento piuttosto peculiare ha attirato l'attenzione della community ansiosa di rimettere piede a Nosgoth. Approdando sulla pagina dello store di Steam dedicata a Legacy of Kain: Soul Reaver è infatti possibile visualizzare un messaggio bizzarro. Nel momento in cui scriviamo, il gioco non può essere acquistato, mentre un'avvertenza riporta quanto segue: "Square Enix ha rimosso temporaneamente questo titolo dal negozio per lavorare ad alcuni importanti aggiornamenti. Per favore riprovate più avanti!".



La notizia giunge decisamente di sorpresa, poiché questi misteriosi "aggiornamenti" giungerebbero ormai a oltre 20 anni di distanza dalla pubblicazione del gioco! Il debutto su PC del cammino di vendetta e redenzione di Raziel risale infatti all'ormai lontano 1999. A cosa potrebbero star lavorando gli sviluppatori Square Enix per migliorare l'esperienza proposta su Steam?

Piuttosto prevedibilmente, in seguito alla notizia, i forum videoludici si sono ancora una volta popolati di richieste di un rifacimento, con il remake di Legacy of Kain: Soul Reaver invocato a gran voce dai fan ormai da anni. Su questo fronte, nel tempo i rumor non sono di certo mancati, con alcune ipotesi che vorrebbero persino Bluepoint impegnata sul ritorno di Soul Reaver.