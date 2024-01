Soul Reaver e Tomb Raider Legend rivivono su Unreal Engine 5 con i Remake fan made

Con Digital Foundry che guarda a Unreal Engine 5 per chiedersi se Steam Deck e Xbox Series S sono a prova di futuro, due sviluppatori amatoriali decidono di volgere lo sguardo al passato per ricostruire Soul Reaver e Tomb Raider Legend con i potenti strumenti creativi del motore grafico di Epic.

Servendosi dell'editor di Unreal Engine 5 e delle tantissime funzionalità e risorse gratuite distribuite dalla community che anima il Marketplace di UE su Epic Store, i designer indipendenti Ali Aljaber e Monkey Riot stanno cimentandosi in questi progetti amatoriali che pizzicano le corde della nostalgia di tantissimi appassionati di Lara Croft e Legacy of Kain.

Il filmato condiviso da Aljaber sul Remake fan made di Soul Reaver ci mostra un titolo che, pur con tutti i distinguo del caso, risulta essere aderente allo spirito dell'iconico action adventure originario, sia sotto il profilo della grafica e del comparto artistico che del gameplay spicciolo.

Decisamente meno rifinito sembra essere invece il rifacimento in salsa UE5 di Tomb Raider Legacy che vede impegnato il creatore di contenuti Monkey Riot, se non altro perché l'appassionato di Lara Croft, per il momento, preferisce concentrarsi sulla fluidità delle animazioni della protagonista e sulla struttura dei livelli, prima di cimentarsi nello sviluppo della componente grafica e degli elementi scenici che andranno a caratterizzare le ambientazioni. Se invece volete saperne di più sulle potenzialità grafiche e sugli strumenti integrati nel motore di Epic per dare forma a videogiochi e mondi interattivi fotorealistici, qui trovate un nostro speciale che vi porta ai confini tra la realtà e Unreal Engine 5.