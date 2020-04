Soulborne su PS5, Xbox Series X e PC: vi presentiamo in video l'Action GDR!

Col passare delle settimane, ormai entrati in pieno percorso di avvicinamento alle console di prossima generazione, si arricchisce il catalogo di giochi destinati a trovare spazio nei cataloghi di PS5 e Xbox Series X.

Tra questi ultimi figura anche una piccola produzione firmata dal team indipendente di Pixelmad Studios. Nel corso della giornata odierna, domenica 12 aprile, gli autori hanno ufficialmente annunciato Soulborne, atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox One. Ci troviamo di fronte ad una produzione si stampo Action GDR, che colloca le proprie atmosfere e meccaniche a cavallo tra gli universi digitali di due grandi nomi del mondo videoludico: l'iconica saga Nintendo di The Legend of Zelda e l'epopea dello Strigo di CD Projekt Red, The Witcher.



Per cercare di analizzarne le caratteristiche principali ed interpretarne le future potenzialità videoludiche, la Redazione di Evereye ha confezionato un video interamente dedicato a Soulborne, nel quale proponiamo alcune considerazioni preliminari. Come da tradizione potete trovare l'anteprima direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale Youtube di Everyeye.it: vi auguriamo dunque una buona visione! Cosa ve ne pare di questo nuovo annuncio destinato alla next-gen?



In chiusura, vi ricordiamo che tra le produzioni pronte a farsi spazio sulle nuove console, figurano, sul fronte Microsoft, Senua's Saga: Hellblade 2 e, sul fronte Sony, Godfall.