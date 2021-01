Soulcalibur 6 accoglie...Bernie Sanders: una Mod introduce il politico USA

L'universo videoludico ha evidentemente seguito con attenzione la cerimonia di insediamento del 46° Presidente USA, dato che non ha esitato a introdurre rapidamente riferimenti all'evento in molti celebri titoli.

E se Joe Biden è stato omaggiato in The Elder Scrolls V: Skyrim, anche il democratico Bernie Sanders non ha mancato di attirare l'attenzione dei giocatori più buontemponi. Dopo che l'istantanea raffigurante il politico USA nella ormai famigerata "posa" che lo vede seduto a braccia incrociate indossando delle muffole ha fatto il giro del mondo, non si sono infatti fatte attendere a lungo delle Mod dedicate. Bernie Sanders si è così ritrovato a popolare gli universi digitali di molteplici videogiochi.

Tra questi ultimi troviamo anche Soulcalibur VI, con il picchiaduro all'arma bianca che ora offre la possibilità di aggiungere il politico al proprio roster di combattenti prediletti. La Mod realizzata da un appassionato attivo su DeviantArt come "user619" consente di sostituire il proprio avatar maschile proprio con Bernie Sanders. Non sono state aggiunte animazioni specifiche per l'inaspettato personaggio, ma l'effetto straniante nel vedere il democratico fronteggiare Geralt di Rivia ha un suo fascino.



Nella follia generalizzata che ha trasformato la posa del politico in un meme, Bernie Sanders si è ritrovato anche ne Il Signore degli Anelli.