SoulCalibur 6: annunciato Season Pass 2 e crossover con Samurai Shodown

Dall'EVO 2019 sono state annunciate diverse novità per SoulCalibur 6, che manterranno l'attenzione degli amanti della saga sul titolo in questione ancora per un bel po'. Partiamo dal nuovo DLC del Season Pass dedicato a Cassandra, che è ora disponibile per il download.

Contemporaneamente però il team di sviluppo ha annunciato di essere al lavoro su una seconda stagione del gioco, con relativo Season Pass 2, con altri personaggi in arrivo. Interessante in questo senso sarà il crossover tra SoulCalibur 6 e Samurai Shodown, visto che uno dei nuovi lottatori che entreranno a far parte del roster del gioco prossimamente, è Haohmaru.

Si tratta del terzo "guest character", personaggio ospite, del gioco, che aveva già accolto in passato 2B da Nier: Automata e Geralt di Rivia da The Witcher nel primo Season Pass.

Per il momento non sono stati annunciati gli altri lottatori che faranno parte del secondo pass, ma visto l'interesse dei fan siamo sicuri che non tarderanno ad arrivare novità. I personaggi extra sono acquistabili singolarmente al prezzo di 6 euro, mentre il season pass ha un costo di 30 euro.

Per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra recensione di SoulCalibur 6. Che ne pensate della notizia? Vi fa piacere l'annuncio di un nuovo Season Pass?