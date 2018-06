SoulCalibur 6: Bandai Namco annuncia la data di uscita con un nuovo story trailer

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo story trailer di SoulCalibur 6 per celebrare l'apertura dell'E3 2018. A sorpresa, negli ultimi secondi del filmato ci viene rivelata la data di uscita: 19 ottobre 2018.

I rumor emersi negli ultimi tempi, che parlavano di un rinvio del lancio al 2019 sono stati dunque smentiti per la gioia dei numerosi fan della serie in fremente attesa di questo nuovo capitolo. Oltre al nuovo story trailer che potete osservare in apertura di notizia, è stato pubblicato anche un video gameplay inedito della durata di circa 4 minuti in cui possiamo osservare Siegfried, Taki e Geralt impegnati in combattimento.

SoulCalibur VI sarà disponibile a partire dal 19 ottobre su Playstation 4, Xbox One e PC. Secondo alcuni recenti rumor emersi online, Geralt non sarà l'unica guest star proveniente da un'altra serie: Cloud, Tifa e Sephiroth direttamente da Final Fantasy VII potrebbero fare il loro debutto all'interno del roster. Per il momento non ci sono conferme in merito, restiamo dunque in attesa di eventuali aggiornamenti da parte di Bandai Namco Entertainment. Ricordiamo ai lettori di Everyeye che pochi giorni fa la compagnia ha annunciato l'arrivo di Maxi con un trailer di presentazione e una serie di screenshot.