SoulCalibur 6: Bandai Namco annuncia il Network Test, al via il 28 settembre

Nelle scorse ore, Bandai Namco Entertainment ha annunciato che dalle ore 17:00 del 28 settembre alle ore 05:00 del primo ottobre si svolgerà il Network Test di SoulCalibur 6 su PlayStation 4 e Xbox One.

I fan in trepidante attesa potranno quindi avere un assaggio del gioco prima della sua uscita e al contempo aiutare la compagnia a mettere a punto l'infrastruttura di rete. Il network test permetterà di testare la modalità Versus Online, 15 lottatori e 9 stage. Il client potrà essere messo in download da PlayStation Store e Microsoft Store a partire dal 27 settembre. A margine dell'annuncio la compagnia ha pubblicato il breve trailer che potete ammirare in calce a questa notizia che, tra gli altri, mostra in azione Mitsurugi e Geralt di Rivia.

Ricordiamo che SoulCalibur 6 verrà pubblicato il 18 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente, Bandai Namco ha confermato il ritorno l'inclusione nel roster di Raphael e Cervantes. In questi giorni, il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di passare qualche ora in compagnia del gioco. Nella sua anteprima di SoulCalibur 6, lo ha definito "un picchiaduro molto spettacolare, con un combat system solido: accessibile ma tecnico, e finalmente più stratificato. Bello da vedere e molto fisico quando si passa agli scontri, il beat'em up di cappa e spada completa la sua proposta con modalità per tutti i palati".