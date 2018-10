Soulcalibur 6: Bandai Namco pubblica il secondo mini-documentario

Manca ormai davvero poco al debutto di Soulcalibur 6, e nella giornata di oggi Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il secondo mini-documentario dedicato alla serie picchiaduro e a questo sesto capitolo in particolare.

Se il primo filmato si concentrava sul passato e sugli esordi del franchise, questo nuovo mini-documentario, intitolato "Soul Still Burns" che potete visionare tramite il player che trovate in cima alla notizia, si focalizza proprio sull'imminente Soulcalibur 6. Il filmato vede la partecipazione di alcuni esperti di picchiaduro come Maximilian Dood, Kayane, LinkRKC, Aris, Bibulus, e MarkMan, che qui discutono delle novità introdotte nella serie con questo nuovo capitolo.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Soulcalibur 6 sarà disponibile su PC, PlayStastion 4 e Xbox One a partire dal 19 ottobre. In attesa che il picchiaduro venga finalmente pubblicato, vi rimandiamo alla nostra Video Recensione per conoscere tutti i dettagli riguardo al titolo di Bandai Namco Entertainment.