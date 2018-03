SoulCalibur 6: CD Projekt RED non riceverà alcun "incentivo finanziario" per Geralt

L'annuncio dell'inclusione di Geralt di Rivia come personaggio giocabile inè stato accolto con entusiasmo dai fan di entrambe le saghe videoludiche.

La collaborazione non si ferma qui, dal momento che lo Strigo apparirà persino sulla copertina di tutte le edizioni del gioco. Secondo quanto riferito da Dualshockers, CD Projekt RED non otterrà alcun "incentivo finanziario" per il suo inserimento. In sostanza, non riceverà alcun pagamento per lo sfruttamento del personaggio. Il tutto, però, fa parte di una precisa strategia commerciale messa in atto per fini promozionali.

Evidentemente, anche se la saga videoludica di Geralt of Rivia è giunta al termine, CD Projekt RED crede ancora nel suo personaggio, al punto da continuare a promuoverlo su larga scala con iniziative del genere. Alla fine, a guadagnarci saranno soprattutto i giocatori, che potranno impersonare uno dei personaggi più iconici della storia videoludica recente nel picchiaduro di Bandai Namco Entertainment.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Vi ricordiamo che SoulCalibur 6 verrà pubblicato nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Tra i nuovi personaggi già confermati, c'è anche il rapido ed elegante Grøh, munito di due spade.