SoulCalibur 6: Cervantes e Raphael si uniscono al roster dei lottatori

Due tra i più amati e noti lottatori della serie si uniranno al roster di SoulCalibur 6: stiamo parlando di Cervantes e Raphael.

Lo abbiamo scoperto grazie ad alcune fotografie trapelate in rete scattate durante un recente evento svoltosi a Melbourne, durante il quale è stata mostrata l'ultima build del gioco. È solo questione di tempo prima che Bandai Namco Entertainment decida di annunciarli in via ufficiale con immagini e trailer. Intanto, potete farvi un'idea sul look che adotteranno in SoulCalibur 6 guardando gli scatti allegati a questa notizia.

Cervantes de León è apparso in ogni capitolo della serie, fin dal primissimo Soul Edge. È descritto come un pirata sadico, narcisista, irascibile ed estremamente ambizioso, posseduto dallo spirito della Soul Edge. Raphael Sorel ha invece debuttato in SoulCalibur 2. È un nobiluomo francese forte e orgoglioso, rinnegato tuttavia dalla sua famiglia per aver compiuto un omicidio.

Ricordiamo che SoulCalibur 6 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 19 ottobre. L'ultimo lottatore svelato in via ufficiale è stato Azwel, novità assoluta per la saga che combatte utilizzando la potente arma Palindrome. Nel titolo, oltre all'immancabile Story Mode, sarà presente anche un'altra modalità per giocatore singolo denominata Libra of Soul.