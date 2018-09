SoulCalibur 6: come risolvere il problema della ricerca degli avversari nel Network Test

State riscontrando qualche problema nella ricerca degli avversari nel Network Test di SoulCalibur 6? Nessun problema, abbiamo per voi qualche consiglio che potrebbe agevolarvi.

Innanzitutto dovrete accertarvi che nelle impostazioni di ricerca siano state selezionate le voci giuste. Ecco di seguito le impostazioni consigliate per avere maggiori probabilità di trovare un avversario:

Qualità della connessione: qualsiasi

Area: qualsiasi area

Lingua: tutte

Lato preferito: qualsiasi

A questo punto selezionate "avvia ricerca" e attendete un paio di minuti. Se dopo una breve attesa non vi è alcun giocatore da sfidare, dovrete annullare la ricerca e ripetere l'intero processo. In questo modo avrete maggiori possibilità di incontrare un giocatore, poiché spesso la ricerca si interrompe nonostante sullo schermo risulti essere ancora in corso. È inutile dire che potrebbe volerci più di un tentativo, anche per chi dispone di connessioni ad internet particolarmente veloci.



Secondo alcuni utenti il problema sembra essere meno presente nella versione Xbox One, quindi consigliamo a chi possiede entrambe le console di scaricare il Network Test sulla console Microsoft.

Fortunatamente questo test servirà a Bandai Namco per risolvere eventuali problemi legati al matchmaking entro l'arrivo nei negozi, previsto per il prossimo 18 ottobre su PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One. Vi ricordiamo inoltre che SchiacciSempre ha giocato questo Network Test per più di due ore ed è possibile dare un'occhiata alla replica della live.