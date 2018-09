SoulCalibur 6: confermato il ritorno di Cervantes con un trailer

Bandai Namco Entertainment Europe conferma che uno dei personaggi più famosi del franchise, il pirata fantasma Cervantes, torna a lottare in SoulCalibur VI.

Quando Cervantes ha impugnato Soul Edge, il potere della spada maledetta lo ha trasformato in un mostro e lo ha manipolato a tal punto da fargli creare un regno di carneficine. Presto però i piani della spada sono stati sventati da un ninja e un lottatore.

Cervantes è stato sconfitto, consumato dal fuoco dell’inferno e ridotto in cenere. Un giorno, il nuovo possessore della spada, Nightmare, è andato a investigare sui resti di Cervantes e se ne è andato senza accorgersi del piccolo barlume di luce emesso dal suo corpo. Soul Edge, una volta ancora, ha rimesso in modo la terribile ruota del destino e riportato indietro Cervantes dalla morte.

Dopo la sua resurrezione, Cervantes è tornato più avido di anime che mai e il suo scopo ultimo è chiaro: impugnare ancora una volta Soul Edge. SoulCalibur 6 sarà disponibile in Italia in versione fisica dal 18 ottobre 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni digitali per console e PC Steam arriveranno il giorno successivo.