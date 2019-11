SoulCalibur 6: data di uscita di Hilde e partenza della Stagione 2

Bandai Namco Games ha annunciato che presto Hilde debutterà in SoulCalibur 6, il nuovo personaggio sarà disponibile dal 26 novembre come parte del DLC Creation Parts Set C, il giorno prima invece prenderà il via la Stagione 2 del picchiaduro.

La Stagione 2 di SoulCalibur 6 presenterà non solo migliorie al gameplay e nuovi stage ma anche tre personaggi extra tra cui Hilde, Haohmaru da Samurai Shodown e un terzo lottatore non ancora annunciato. Il publisher ha diffuso un trailer per Hilde e la Season 2, tuttavia al momento non ci sono altri dettagli in merito, restiamo quindi in attesa di eventuali comunicazioni da parte di Bandai Namco.

Bandai Namco è stato lanciato nell'autunno 2018 ed ha contribuito a trainare i risultati finanziari della compagnia nel trimestre di lancio, avendo venduto secondo alcune stime circa 1.5 milioni di copie in 60 giorni, dati aggiornati al 31 dicembre dello scorso anno e dunque lontani dalle cifre raggiunte attualmente, sebbene queste ultime non siano state mai comunicate. In ogni caso il team di sviluppo sembra soddisfatto dell'accoglienza ricevuta e non è escluso che la serie continuerà in futuro, per il momento viene confermato il continuo supporto a SoulCalibur VI.