Soulcalibur 6: i dataminer scovano i prossimi personaggi DLC?

Come ormai accade di consueto diversi altri titoli, specialmente nel campo dei picchiaduro, i dataminer sono apparentemente riusciti ad anticipare l'arrivo dei prossimi personaggi nel roster di Soulcalibur VI, il più recente esponente della storia serie firmata Bandai Namco Entertainment.

Con la patch 1.11 del gioco, sono emerse nuove linee di codice che hanno permesso ai soliti esploratori informatici di scorgere alcune misteriose nomenclature, affiancate agli slot del roster dei lottatori. Tra le nuove parole analizzate, troviamo "Stone", "Yell", "Star", "Snow", "Reptile" e "Yellow". La fanbase di Soulcalibur si è immediatamente lanciata in fase di brainstorming per riuscire ad intuire l'entità dei personaggi correlati. "Stone", per esempio, potrebbe rappresentare il personaggio di Rock, "Snow", invece, potrebbe stare per Setsuka, mentre al nome di "Reptile" dovrebbe corrispondere Lizardman.

Ovviamente, per il momento si tratta solo di speculazioni, e non possiamo che rimanere in attesa che Bandai Namco sveli ufficialmente l'eventuale arrivo di questi sei nuovi lottatori.

Soulcalibur VI è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se siete interessati ad un approfondimento sul picchiaduro, vi rimandiamo alla nostra Recensione dedicata.